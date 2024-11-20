قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الشائعات تستهدف الأمن القومي المصري، موضحا أن اجتماع الثلاثاء؛ اتفق على محاربة الصفحات المزيفة التي تعد مصدرا رئيسيا للشائعات، على أن تبدأ بالمشاهير والشخصيات العامة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، أن تقمص شخصية شخص آخر يعد جريمة احتيال ونصب، مشددا أن المجلس يمتلك الصلاحيات للحد من هذه الظاهرة.

ونوه بأن الكتائب الإلكترونية تستهدف الدولة والنظام والحكومة وحتى المواطنين العاديين، مؤكدا أن وراءها أشخاصا يمولون ويدفعون لاغتيال صورة شخصية أو نشر شائعات تستهدف الاقتصاد والأمن القومي، قائلا إنه سيتم رصدها واتخاذ إجراءات قانونية عبر إخطار النائب العام.

وشدد على ضرورة تطبيق أحكام رادعة لتكون عبرة وعظة للآخرين، مؤكدا أن كل من يتخفى وراء صفحة ويرتكب جرائم سيكون مصيره السجن.

ولفت إلى خطورة الابتزاز الإلكتروني الذي أصبح جريمة منتشرة بشكل كبير، مشددا أنه لا يجب أن تمر مثل هذه الجرائم دون عقاب.