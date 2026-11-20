قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة نشر الفيديوهات "يوتيوب"، التابعة لشركة جوجل الأمريكية، وافقت على تسوية بمليارات الدولارات لصالح المناطق التعليمية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، التي اتهمت الشركة بتصميم المنصة بطريقة تسبب إدمان استخدامها، مما أدى إلى الإضرار بالصحة العقلية للتلاميذ.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن الشركة وافقت من حيث المبدأ على دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية، وهو ما يمكن أن يجعلها أكبر تسوية لشركة مع المناطق التعليمية في الولايات المتحدة.

وتتضمن التسوية إضافة المنصة المزيد من إجراءات الحماية للمستخدمين الصغار.

ورفض خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، التعليق على التسوية.

كما رفض محامو الادعاء، الذين يقودون الدعوى المشتركة للمناطق التعليمية أمام المحكمة الاتحادية، التعليق.

وفي حال إتمام التسوية، ستواجه يوتيوب موجة كبيرة من الدعاوى القضائية مع المدارس، التي تعد ساحة حيوية لنموذج أعمالها، حيث تعتبر منصة يوتيوب جزءًا أساسيًا من حياة الطلاب، سواء داخل المدارس أو خارجها في الولايات المتحدة.

ويقول العديد من المعلمين إنهم يستخدمون يوتيوب لأغراض تعليمية، مما يجعل المدارس ساحة قانونية بالغة الأهمية للشركة.

وبينما تقترب التسوية بشأن اتهامات التسبب في إدمان استخدام يوتيوب من الانتهاء، واجهت جوجل ردود فعل غاضبة من المدارس لرفضها حظر وظائف تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث التي يستخدمها الطلاب.

يذكر أن المئات من العاملين في جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت طالبوا الشركة أمس باستبعاد أدوات الذكاء الاصطناعي من محرك البحث جوجل. ولا يزال الجدال بشأن هذه القضية قائمًا.