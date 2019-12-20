 الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات على قانون تعديل المواطنة إلى 9 قتلى - بوابة الشروق
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الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات على قانون تعديل المواطنة إلى 9 قتلى

الشرطة الهندية - أرشيفية
الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 10:53 ص

وقعت اشتباكات جديدة، اليوم الجمعة، بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة؛ لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 9 أشخاص.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما قتل 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن، أمس الخميس، في إطار التظاهرات التي بدأت منذ أكثر من أسبوع، والتي تشكل تحديا أساسيا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يذكر أن قانون تعديل المواطنة تم التصديق عليه الأسبوع الماضي، وينص على منح المواطنين المضطهدين، من غير المسلمين في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، الجنسية الهندية؛ حيث يرى البعض أن هذا التوجه من الحكومة الهندية يستهدف تهميش المسلمين، بينما نفى رئيس الوزراء الهندي هذه الادعاءات.

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