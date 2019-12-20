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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس حزمة إنفاق بقيمة 4ر1 تريليون دولار من المتوقع أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا.

ويأتي مشروعي الإنفاق- اللذين تمت الموافقة عليهما في تصويتين بأغلبية 73 صوتًا مقابل 21 صوتًا و81 صوتًا مقابل 11 صوتًا - قبل الموعد النهائي يوم الجمعة لتمويل الحكومة أو مواجهة الإغلاق.

يشار إلى أنه في العام الماضي، استخدم المشرعون الجمهوريون وترامب الموعد النهائي للميزانية كوسيلة ضغط سياسية في محاولة للحصول على تمويل لجدار ترامب الحدودي مع المكسيك.

وأدى الجمود بسبب تمويل الجدار إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر لمدة 35 يومًا.

وقال المشرعون من الحزبين هذا العام إنهم يريدون تجنب إغلاق الحكومة وأن قانوني الانفاق لعام 2020 يتضمنان 4ر1 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي.

ويوفر مشروع قانون الإنفاق الكبير تمويلًا حكوميًا حتى سبتمبر 2020.