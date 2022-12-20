وزيرة التضامن: المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي الخامس لمؤسسة راعي مصر للتنمية، بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشهدت وزيرة التضامن علـى هامش الاحتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية والبنك التجاري الدولي لتنفيذ قوافل طبية في القرى المصرية، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات الوجه القبلي .

وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة تقدر دور المجتمع المدني ويثمن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وفي إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، فضلا عن أنه يفتح الباب واسعاً لمشاركة الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات القومية.

وأشارت إلى أن هذه الجمعيات تعد الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أن المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر توفير الخدمات الصحية ويستجيب لحوالي 30% من احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل الطبية بما يشمل مستوصفات وعيادات الجمعيات الأهلية التي تشمل صحة المرأة والطفل، والصحة الإنجابية، وكشوفات العيون وغيرها من التخصصات، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية.

وأوضحت أن هناك العديد من الموضوعات الكثيرة من موضوعات برنامج "وعي" تعمل على نشرها الجمعيات الأهلية مثل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والزيادة السكانية والأمية وغيرها من الموضوعات.