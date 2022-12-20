قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العراق يشهد مرحلة تحول في تاريخه المعاصر.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن العراقيين نجحوا في مواجهة الكثير من التحديات عبر لغة الحوار، مشددا على أهمية عدم إقصاء أي طرف للمحافظة على السلم الأهلي.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية حملت مهمة صعبة لاستعادة ثقة الشعب، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق الازدهار لشعبها.

ولفت إلى أن هناك إدراكا لدى الدول بأن التعاون وبناء شبكات مصالح متبادل مسار لا غنى لتحقيق مكاسب اقتصادية، مؤكدا أهمية الاستثمار في البنية التحتية بين الدول.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.