الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار مما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65ر3%.، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30ر4%.

كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس الماضي وفي مايو الماضي بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية الائتمان الصينية، أن قطاع الائتمان في الصين توسع بشكل مطرد خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت قيمة الأصول الائتمانية 07ر21 تريليون يوان (أي نحو 03ر3 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 08ر3% على أساس سنوي، وانخفضت القيمة بنسبة 17ر0% على أساس ربع سنوي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الائتماني، ذهب 33ر26% من الأموال، وهي الحصة الأكبر على الإطلاق، إلى المؤسسات الصناعية والتجارية، مما يشير إلى استمرار دعم القطاع للاقتصاد الحقيقي.

وشكل الاستثمار في الأوراق المالية والسندات 31ر4% و77ر21% على التوالي، وحصل القطاع العقاري على 53ر8% من إجمالي حجم الاستثمار.