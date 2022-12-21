الوزراء السعودي يرحب بمخرجات القمم﻿ «السعودية الخليجية العربية» الثلاث مع الصين

رحب مجلس الوزراء السعودى، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة السعودية من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

كما تطرق المجلس إلى نتائج زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، للسعودية والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و (مبادرة الحزام والطريق)، بالإضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

بدوره، أوضح وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء السعودى تناول خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، وتأكيد المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

وأشاد المجلس، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان .