تقرير: ألمانيا لن تشتري نفطاً روسياً على الإطلاق في 2023

أفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الألمانية تعتزم إيقاف شراء النفط الروسي بشكل كامل في 2023.

وقال الكرملين، أمس الأثنين، إن روسيا ما زالت تدرس مقترحات إضافية للرد على سقف أسعار النفط الذي وقعه دول الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وأضاف الكرملين، أن روسيا لا تزال تدرس المقترحات الإضافية للرد على سقف سعر النفط الذي وضعه الغرب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرد على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي دخل حاليا في مرحلة الإعداد النهائية.

وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية، أنه "لا بد أن ننتظر الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي، وهذا الرد في مرحلة الإعداد النهائية"، مشيرا إلى أن هذا الرد سيكون مناسبا مع القيود الغربية.

وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق أن موسكو تدرس خيارات مختلفة للرد على السقف السعري للنفط الروسي، الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي و مجموعة السبع.

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي، ديسمبر الجاري، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.