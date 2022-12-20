إنفانتينو يكشف عن رأيه في استضافة مصر والسعودية واليونان لمونديال 2030

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رد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على سؤال حول إمكانية استضافة مصر والسعودية لنهائيات بطولة كأس العالم 2030.

تدرس وزارة الرياضة المصرية في الوقت الحالي، التقدم بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية ودولة اليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو في تصريحات لقناة الكأس القطرية: «سنحسم مسألة تنظيم السعودية ومصر واليونان لكأس العالم نسخة 2030 في عام 2024».

وأضاف: «ولما لا تنظم هذه الدول الثلاثة مونديال 2030 في حالة تقدمها بطلب ترشح رسمي، ومجلس الفيفا من سيحسم بحسب ملفات المرشحين في 2024».

وتطرق عن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، قائلا: «ما قدمه المنتخب المغربي في البطولة رائعا، فهم يمتلكون مدرب رائع، ولقد لعبوا ممثلين لقارتين العرب وأفريقيا، وعلينا أن نثنى على ما قدموه والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع».

وواصل رئيس الفيفا: «فوز السعودية على الأرجنتين كان مذهلا، ولكن أمام بولندا كانوا غير محظوظين، وكذلك تونس عندما فازت على فرنسا في نهاية مبارياتها وهذا تأثير استضافة المونديال في بلاد العرب».

واستكمل إنفانتينو: «للأسف لم تتأهل منتخبي مصر والجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكنا نود رؤيتهم».

وأتم: «قطر قدمت نسخة رائعة من كأس العالم، واعتمدنا اللغة العربية في الفيفا احتراما لهذه البلاد».