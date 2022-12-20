بلينكن يؤكد أهمية حل النزاعات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية في أمريكا الشمالية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية حل النزاعات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وتقوية التكامل الاقتصادي في أمريكا الشمالية.

جاء ذلك خلال أحدث لقاء بين بلينكن ونظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن العاصمة.

وناقش الوزيران، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، استمرار الدعم لهايتي وحماية المؤسسات الديمقراطية في بيرو.

وبحث الجانبان الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمكسيك في مختلف القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والتقدم المحرز معا في تحقيق الأهداف الإقليمية المشتركة بشأن الأمن وإدارة الهجرة الإنسانية والحماية والقدرة التنافسية الاقتصادية.

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية الأمريكي نظيره المكسيكي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة توفر فرصة لعرض هذه العلاقات التاريخية.