 مصدر أمني: لا صحة لادعاءات الإخوان بتعدي شخصين على إمام مسجد «مسن» بالجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني: لا صحة لادعاءات الإخوان بتعدي شخصين على إمام مسجد «مسن» بالجيزة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 3:07 ص

أكد مصدر أمني عدم صحة إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، بتعدي شخصين على إمام مسجد "مسن"، لاعتراضه على قيامهما ببيع المواد المخدرة بالجيزة.
وقال المصدر الأمني إن أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يزعم خلاله قيام شخصين بالتعدي على إمام مسجد "مسن"، لاعتراضه على قيامهما ببيع المواد المخدرة بالجيزة.
وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، وسبق تداوله عام 2021، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مبيض محارة، له معلومات جنائية)، وطرف ثانى (3 آخرين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بمعاكسة احدى الفتيات، نتج عنها إصابات بالطرفين، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة فى حينه .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد المصدر الأمني أن ذلك يأتى ضمن نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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