حماس: جنود الاحتلال يطلقون النار على الجدران وينتصرون على نفق مهجور

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «الاحتلال يختم خيبته في محاولة عبثية بتقليد المقاومة»، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشره جنود الاحتلال بشأن معاركهم في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن سير المعارك في قطاع غزة، مساء الأربعاء: «يطلق النار على الجدران ويقتحم المناطق الفارغة وينتصر على نفق مهجور منذ أكثر من شهرين».

ولفت إلى أن «النفق الذي أعلن جيش الاحتلال اكتشافه استخدم ليوم واحد (7 أكتوبر)، عندما ألحقت المقاومة هزيمة بالاحتلال هزت بها الكيان الصهيوني»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شريكة في الحرب على غزة، وتعطل وقفها بشكل دائم، وتمنع تعليقها لإدخال المساعدات».

وأكمل: «واشنطن طلبت تأجيل انعقاد مجلس الأمن، وإقرار القرار المقدم إليه لتعليق العدوان الإسرائيلي على الشعب، وتعليق دخول المساعدات بصورة آمنة دون إعاقة».