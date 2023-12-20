إعلام عبري: إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسري مع حماس على مرحلتين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية على مرحلتين.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن إعلام عبري قوله، إن "إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة تبادلا للأسرى، على أن تشمل المرحلة الثانية صفقة شاملة فيها كل الخيارات".



وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إنه "لن يكون هناك تفاوض في ملف الأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي"، مؤكدا أن “مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم".



من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن "نحن نضغط"، في إشارة إلى ضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الحرب، وفقا لوكالة رويترز.



وتُبذل الجهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.