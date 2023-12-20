قرى بنى مزار تشهد قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، إحدى الجمعيات الأهلية، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 141 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي صفط ابو جرج وشمس الدين بمركز بني مزار بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه صرح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، بأنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية الشريكة ، نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة المنيا ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 42 ألف مريض، وإجراء 9764 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5546 نظارة طبية لغير القادرين.