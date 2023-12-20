البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة جادة للغاية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس واصفا إياها بالـ"جادة للغاية".



وقال كيربي، اليوم الأربعاء: "إنّها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".



وفي وقت سابق من اليوم نفسه، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس، وفقا لوكالة روسيا اليوم.



وقال في بيان إنه يستبعد أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وأضاف: "لن نتوقف عن القتال حتى نحقّق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".



وتتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.