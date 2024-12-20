سيدي ندياي يشارك في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، مشاركة السنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي عاني منها في الكاحل.

وشارك سيدي ندياي في الفقرة التأهيلية والبدنية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا، بجانب خوض تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.