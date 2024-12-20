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قال أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز أمام الزمالك في بطولة الدوري، وأن الهدف الذي سجله زلاكا صحيحا وليس تسللا

انتهت مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف أيمن الرمادي في تصريحات «صحفية»:" مباراتنا أمام الزمالك كان فيها جهدا كبيرا من الفريقين، الزمالك من أنشط فرق الدوري المصري".

تابع:" كنا الأقرب لتحقيق الفوز، وقدمنا مباراة جيدة أمام فريق يملك العديد من مفاتيح اللعب".

أكد:" النقطة التي حصلنا عليها مقنعة رغم أننا كنا نريد الحصول على الثلاث نقاط".

واصل:" كل فرق العالم بها أخطاء ومن الوارد حدوث الأخطاء، ينقصنا فقط الحظ للفوز على الزمالك بعد كم الفرص الكبير الذي أهدرناه".

أكمل:" أمين عمر حكم كبير جدًا وأعتقد أن هدف محمود زلاكة لم يكن تسللًا".

أتم:" عملنا على علاج الحالة النفسية والبدنية للاعبين بعد إحراز هدف في مرمانا، ونحتاج للعمل على الثبات الانفعالي".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 8 في المركز الرابع.