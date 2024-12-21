ضربة جديدة لميلان تزيد متاعب فونسيكا

تلقى باولو فونسيكا مدرب ميلان، ضربة قوية، خلال لقاء هيلاس فيرونا، اليوم الجمعة، على ملعب أنتونيو بينتجودي، بالجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ففي الدقيقة (29)، سقط لياو متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء محاولات الركض بين مدافعي فيرونا، ليشير ناحية الجهاز الفني لميلان، طالبا التبديل.

وأجرى فونسيكا، تبديلا بخروج لياو، ونزول الظهير الأيمن ثيو هيرنانديز.

وسيعود ثيو الذي جلس بديلا في المباراة الماضية إلى جانب لقاء الليلة، لمركزه الطبيعي كظهير أيمن، فيما يتقدم أليكس خيمينيز ليشغل مركز الجناح بدلا من لياو.

ويعاني فونسيكا من سلسلة من الإصابات التي تضرب لاعبيه منذ انطلاق الموسم؛ حيث يغيب عنه هدافه ونجمه الأول هذا الموسم كريستيان بوليسيتش، إلى جانب لوفتوس تشيك، بن ناصر، وفلورينزي، وموراتا، وأوكافور.