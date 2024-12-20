وزير التجارة السوري: زيادة الرواتب 400% مع تحرير السوق ورفع الدعم خلال أيام

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر الحسن، عن خطة حكومية لـ «تحرير السوق ورفع الدعم عن العديد من السلع» في مقابل زيادة الرواتب بنسبة 400% بنهاية الشهر الحالي.

وأرجع خلال مقابلة تلفزيونية لـ «العربية الحدث» الجمعة، هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ الفساد المستشري في منظومة الدعم القائمة، متوقعا صدور قرار مضاعفة الرواتب إلى 4 أضعاف بعد أيام قليلة مع نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وبخاصة القمح يكفي من 5 إلى 6 أشهر، لافتا إلى عمل المطاحن والمخابز العامة والخاصة بكامل طاقتها.

وكشف عن انخفاض استهلاك الطحين بنسبة 20% بما يعادل 800 طن، بعد إطلاق عقود جديدة للمخابز، وصفها بأنها «مريحة» حدت من الفساد وأدت إلى طلب المخابز لكميات الطحين الفعلية فقط.

وأكد أن سوريا مكتفية ذاتيًا في معظم المواد الأساسية والكثير من المواد الثانوية؛ بل وتصدر بعضها كالنفط والقمح.

واستشهد بمثال السكر الذي كان يصدر سابقا قبل أن ينخفض الإنتاج إلى الصفر في عام 2022، بعد إغلاق نظام الأسد المعامل وتسريح العمال وعزوف المزارعين عن زراعته، والبدء في استيراد السكر ليصبح حكرا على شخصية واحدة مرتبطة بالسلطة.