استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 في قصف جوي إسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في قصف الطيران الإسرائيلي لمركبة وسط مخيم طولكرم بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أن "الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة".

ووفق الوكالة ، "أظهرت مقاطع فيديو وصورا اشتعال النيران بالكامل في المركبة".

ومن ناحيتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها نقلت شهيدين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، فيما نقل الشهيدان الآخران بمركبات مدنية للمستشفى، إذ وصل ثلاثة شهداء منهم بحالة تفحم كامل، ولم يتم التعرف عليهم حتى اللحظة".

وأشارت الوكالة إلى أنه بـ "استشهاد المواطنين الأربعة بمخيم طولكرم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ الصباح إلى ستة، اثنان منهم في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس".