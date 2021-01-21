 وزير قطاع الأعمال: تصفية الشركات الخاسرة حال التيقن من عدم إمكانية تعويض خسائرها - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

وزير قطاع الأعمال: تصفية الشركات الخاسرة حال التيقن من عدم إمكانية تعويض خسائرها

هشام توفيق - ارشيفية
هشام توفيق - ارشيفية
صفاء عصام وأحمد عويس
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 7:39 م
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ8 تضاعفت خلال العامين السابقين، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال.

وأضاف أن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها، متعهدًا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: "جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار".

وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرًا وانتهت الساعة السابعة: "لا مجال إلا لتصفية المصانع الخاسرة التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لا أغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها، وأنه لا وجود للإنتاج في ظل بلوغ الأجور 850 مليون جنيه، وقمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب".

بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك