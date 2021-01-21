وزير قطاع الأعمال: تصفية الشركات الخاسرة حال التيقن من عدم إمكانية تعويض خسائرها

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ8 تضاعفت خلال العامين السابقين، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال.



وأضاف أن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها، متعهدًا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: "جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار".



وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرًا وانتهت الساعة السابعة: "لا مجال إلا لتصفية المصانع الخاسرة التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لا أغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها، وأنه لا وجود للإنتاج في ظل بلوغ الأجور 850 مليون جنيه، وقمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب".



بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه.