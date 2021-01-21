وزير قطاع الأعمال يبرر للنواب تصفية «الحديد والصلب»: معداتها تداعت منذ التسعينيات

برر وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، قرار تصفية شركة الحديد والصلب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بقوله إن معدات الشركة باتت قديمة وتستهلك من الغاز والفحم ضعف ما تستهلكه الشركات الأخرى.

وأضاف الوزير، أن الشركة تأسست في أواخر الخمسينيات، وكان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، موضحا أن طن الحديد يستهلك ضعف الغاز والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب المعدات القديمة، والتي بدأت تتداعى في منتصف التسعينات.

وأشار إلى أن طن الحديد يستهلك 44 مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلًا من 20 مليون وحدة بسبب الخامات المنخفضة التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا، مضيفا: "منذ 2014 الوزير أشرف سلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد والصلب من خلال شركة استشارية عالمية، وهي شركة هندية، وكان رأيها واضح بأن التشغيل من 2014 لـ 2018 في الحديد والصلب بغير المقاييس العالمية لتشغيل وإيقاف الأفران؛ ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة".