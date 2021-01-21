سجلت السلطات الصحية الروسية 21 ألفا و887 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و655 ألفا و839 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم /الخميس/ - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 612 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 67 ألفا و832 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3458 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3112 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1092 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيانه - أن 26 ألفا و902 شخص تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 3 ملايين و54 ألفا و218 شخصا.

وكانت روسيا بدأت في الخامس من ديسمبر الماضي حملة تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" أعلنت مؤخرا أنه تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم البلاد