روسيا تعول على إدارة بايدن دراسة اقتراحها لعقد قمة لـ«خماسية» مجلس الأمن الدولي

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن موسكو تعول على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، دراسة اقتراحها لعقد قمة "خماسية" مجلس الأمن الدولي (الدول الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي).

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الخميس: "كانت المبادرة الروسية مدعومة في السابق من جانب قيادة الدول الخمس وما تزال سارية المفعول".

وأضاف: "أرسلت روسيا المقترحات الواردة على جدول الأعمال إلى الزملاء.. هذه هي القضايا الرئيسية التي تؤثر على حالة السياسة العالمية والأمن والاقتصاد.. لم يتم تحديد تاريخ ومكان هذا الاجتماع بعد".

وتابع أنطونوف قائلا: "نأمل أن تدرس الإدارة الجديدة الفكرة الروسية بعناية وأن يتم تنظيم قمة "الخماسية" بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يونيو الماضي تنظيم لقاء لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وهم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.

وحتى الآن، أعربت جميع الدول عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا اللقاء، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاقتراح: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".