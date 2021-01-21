بايدن يلغي قرار ترامب بحظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يلغي سياسة سلفه دونالد ترامب بحظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي.