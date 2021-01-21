 روسيا تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة العراقية بغداد - بوابة الشروق
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روسيا تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة العراقية بغداد

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 9:55 م

أدانت روسيا بشدة الهجومين الإرهابين اللذين استهدفا زعزعة الاستقرار والأمن في دولة العراق الصديقة، مؤكدة وقوفها في تضامن مع العراق قيادة وشعبا في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على أهمية تكثيف الجهود الدولية الجماعية لمواجهة هذا التهديد العالمي بشكل فعال لا هوادة مهما كانت الشعارات التي يختفي وراؤها أنصار ورعاة الإرهاب، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا والتمنيات للشفاء العاجل للمصابين.

ويشار إلى أن الهجومين الإرهابيين وقعا صباح اليوم في وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا طبقًا لتقديرات الأولية التي أعلنت عنها السلطات العراقية.


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