عضو بـ«تشريعية النواب»: البابا شنودة أقر بمنع الطلاق إلا لعلة الزنا

علق النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على "لائحة 38"، والتى بموجبها نظمت شؤون الزواج والطلاق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "المواجهة مع النفس" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه اللائحة نظمت شؤون الزواج والطلاق والأحوال الشخصية والميراث، وتم تقسيمها بجزء يخص كل طائفة واستمر العمل بها حتى ألغاها البابا شنودة بابا الإسكندرية سابقًا، حيث أقر بتعديل اللائحة ومنع الطلاق إلا لعلة الزنا.

بدوره، أكّد إسحاق إبراهيم الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن لائحة 38 كانت شاملة لجميع الطوائف الدينية، وتحدد كل ما يخص أمور الخطبة والزواج والطلاق والميراث والتبني وتم تخصيص لائحتين لليهود و12 لائحة للأقباط.