أمريكا تدرس سحب أفراد أسر دبلوماسييها من أوكرانيا

تدرس الولايات المتحدة حاليا إمكانية إجلاء أفراد أسر دبلوماسييها المقيمين في أوكرانيا، بعد قيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي على حدودها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة على هذا الشأن.



وقالت بلومبرج إنه سيطلب من أفراد أسر الدبلوماسيين، بموجب الخطة، العودة إلى الوطن مع السماح للموظفين غير الأساسيين بالمغادرة طوعا.



ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل اتخاذ القرار، إنه سيتم الإعلان عن ذلك في غضون أيام.



ويعمل في السفارة الأمريكية في كييف نحو 180 مواطنا أمريكيا و560 أوكرانيا، حسبما أوضح الموقع الإلكتروني للسفارة.



ولا يشمل ذلك العدد أفراد أسر الدبلوماسيين، لهذا فإن عدد المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في السكن التابع للسفارة أكبر من ذلك بكثير.