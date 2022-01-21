متحدث الخارجية العراقية يوجه الشكر لمصر على دعم بلاده في مواجهة الإرهاب

وجه المتحدث باسم الخارجية العراقية السفير أحمد الصحاف، الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب الشعب العراقي ودعم بلاده في مكافحة الإرهاب.

وقال الصحاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نبض العراق"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن جمهورية مصر العربية قدمت لبلاده الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه اليوم بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات بالجيش العراقي في محافظة ديالي.

وأشار الصحاف، إلى أن قيادة عمليات ديالي، أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالي جراء حادث إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.

وأوضح أن القوات المسلحة العراقية، على اختلاف صنوفها لا تزال تعمل على ملاحقة عصابات تنظيم داعش المتطرفة والتكفيرية.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تفكيك منابع الإرهاب وقطع السبل التي تمكنه من مفاصل العراق، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تكسر شوكة التحدي للقوات العراقية في إطار متابعة جهودها في هذا الصدد.

وأكد أن العراق عانى منذ سنوات عدة من خطر الإرهاب، وهو ما كان له وقع كبير على بنية الدولة، مشيرا إلى استمرار العزم على مجابهة هذا الخطر وحشد الجهود المجتمعية والشعبية.