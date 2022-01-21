دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الجمعة إلى المباشرة بإعادة تقييم لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، بعد مقتل 11 عسكريا عراقيا في هجوم لتنظيم داعش على مقر للجيش العراقي.

كما دعا الكاظمي خلال إجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة إلى "تشكيل لجان تفتيش لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة فيما يتعلق بالخطط العسكرية وإستكمال المتطلبات العسكرية" حسب بيان للحكومة العراقية.

وتوعد الكاظمي "بمحاسبة كل المقصرين مهما كانت مناصبهم ورتبهم في ضوء النتائج النهائية للتحقيقات وأن دماء العراقيين ودماء شبابنا ليست رخيصة، ومسؤوليتنا حماية الدم العراقي وتعزيز أمن البلد وإستقراره".

وتعهد بالثأر لدماء الضحايا "عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي والإطاحة بقياداته".

وقال الكاظمي" إن فلول داعش قد قُصم ظهرها، وباتت ترتكب الجرائم عشوائياً بعد أن خسرت كلّ وجودها على الأرض، وتساقطت جحورها الواحد تلو الآخر تحت أقدام قواتنا المسلحة" .

وشدّد على "ضرورة عدم تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية، ووجه الأجهزة الاستخبارية، والأمن الوطني بمضاعفة الجهد الاستخباري، وتعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة".

وبحسب البيان جرى خلال الإجتماع استعراض النتائج الأولية للتحقيقات التي كان القائد العام للقوات المسلحة، قد وجّه بإجرائها بعد الحادث مباشرة.

كما شهد الإجتماع إستعراض التطورات الأمنية في عموم البلاد وعلى الحدود ومضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية.

من جانب آخر أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم عن إعتقال 6 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد.