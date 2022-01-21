قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن بلاده ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها ومنع الأعمال "الإرهابية" التي تنتهجها جماعة الحوثي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجمعة، أن قرقاش أكد في الاتصال الذي جرى، الخميس، "ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً".

وأشار قرقاش إلى أن الهجوم الحوثي على أهداف مدنية في الإمارات، وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية (روابي)، يشكل "تهديداً واضحاً" لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

وأكد أن الإمارات "مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها".