استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في كافة أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الجمعة وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 ألاف و932 حالة إصابة جديدة بكوفيد و87 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 860 ألفا و877 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و518 حالة حتى الآن .



وفي أوكرانيا ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و819 ألفا و538 والوفيات إلى 98 ألفا و993 حالة .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و576 ألفا و268 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد .



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 193 ألفا و816 حالة إصابة. وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2843 وفاة.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1321 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 210 ألاف و712 حالة، بإجمالي وفيات 1532 .

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 3282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2087 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 422 ألفا و166 حالة إصابة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 16 ألفا و284 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و117 ألفا و160 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 2256 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 980 الفا و844 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و361 ألفا و702 إصابات.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألف وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وتعافى على مدار أمس، 8 آلاف و641 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و256 ألفا و982 شخصا.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 6 آلاف و769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 719 ألفا و269 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و501 وفاة. وبلغ عدد الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا 431 حالة.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 105 آلاف و484 إصابة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 ألفا و637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و65 ألفا و856 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 152 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 36 ألفا و266 وفاة. وتعافى على مدار أمس، 5 آلاف و736 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و794 ألفا و924 شخصا.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و824 ألفا و973 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة،كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و853 حالة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 26 ألفا و907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و705 آلاف و754 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 36 ألفا و997 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بليسك/ التشيكية.

وتعافى على مدار أمس، 132 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و452 ألفا و127 شخصا.



وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و678 إصابة جديدة و23 وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و353 ألفا و479 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و65 إصابة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و30 ألفا و710 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و631 وفاة. وتعافى على مدار أمس 5 آلاف و173 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 951 ألفا و428 شخصا.



وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 آلاف و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 903 آلاف و833 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 17 ألفا و577 حالة وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية. وتلقى 2 مليون و786 ألفا و53 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و633 ألفا و823 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة والرياضة، تسجيل 9 آلاف و993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 795 ألفا و87 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 65 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و504 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /إيربول/ البوليفية.



وتعافى على مدار أمس، 7 آلاف و919 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 624 ألف شخص.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 32 ألفا و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و357 ألفا و83 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 156 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 53 ألفا و309 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /فيل ستار/ الفلبينية.

وتعافى على مدار أمس، 16 ألفا و385 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و12 ألفا و156 شخصا.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4480 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 282 ألفا و978 حالة والوفيات إلى 1999 .



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9858 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 579 ألفا و478 حالة والوفيات إلى 5732 .



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 349 ألفا و957 حالة والوفيات إلى 8026 حالة .



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 23 حالة محلية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و109 إصابات، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و956 حالة والوفيات إلى 3015 حالة .



وسجلت المكسيك 50 ألفا و373 إصابة ووفاة 278 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و545 ألفا و683 مصابا والوفيات إلى 302 ألفا و390 حالة.



وسجلت بلجيكا 67 ألفا و448 إصابة ووفاة 33 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و642 ألفا و761 مصابا والوفيات إلى 22 ألفا و3 حالات.



وسجلت اليابان 44 ألفا و 638 مصابا ووفاة 12 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 17 ألفا و531 مصابا والوفيات إلى 18 ألفا و469 حالة.



وسجلت المجر 15 ألفا و957 إصابة ووفاة 65 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و401 ألفا و457 مصابا والوفيات إلى 40 ألفا و822 حالة.



وسجلت هندوراس 759 مصابا ووفاة 4 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى387 ألفا و515 مصابا والوفيات إلى 10 آلاف و469 حالة.



وسجلت أفغانستان 45 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159 ألفا و316 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 7386 حالة.



وسجلت بولندا 36 ألفا و665 إصابة ووفاة و248 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و443 ألفا و217 مصابا والوفيات إلى 103 ألفا و626 حالة.



وسجلت فنلندا 10 آلاف و747 إصابة ووفاة 25 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 426 ألفا و826 مصابا والوفيات إلى 1815 حالة.



وسجلت استراليا 64 ألفا و520 إصابة ووفاة 88 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و90 ألفا و810 مصابا والوفيات إلى 2984 حالة.