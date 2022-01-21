يرى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن يجب على فريقه التدرب كثيرًا على إنهاء الفرص من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، حتى لا تتعقد الأمور في المباريات المقبلة.

ونجح المنتخب المصري في الصعود لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، ليصطدم بكوت ديفوار في المباراة المقبلة، ويأمل الفراعنة في تخطي عقبة الأفيال من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب

وقال كيروش في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية:" نجح لاعبو مصر في العودة مرة أخرى على الرغم من كل الضغوط، يلعبون بقوة ويقدمون كرة قدم جيدة".

وأضاف:" نتدرب على إنهاء الفرص منذ الصباح حتى الظهر، رغم الضغط الناجم عن الخسارة أمام نيجيريا، لعبنا بقوة ولعبنا جيدا".

وأوضح:" نحتاج فقط لتسجيل المزيد من الأهداف، اللعب الجيد ليس كافيا، علينا صناعة فرص أكثر وأن نكون أكثر هدوءا، نريد التسجيل دائمًا لأن خطأ وحيد قد يكلفك كل شئ".

وأشار:" في مباراة السودان، لقد عقدنا الأمور، لأن في مباراة مثل هذه علينا فعل شيء واحد فقط، أن نركل الكرة إلى الأمام".

وواصل:" كان من الممكن أن تنتهي مباراة السودان مبكرًا لو سجلنا 3 أهداف، وهو ما كان علينا فعله في الشوط الأول ضد السودان".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: "نحن لدينا نية دائمًا لتسجيل الأهداف، والأمر يتطلب أن يحدث خطأ بسيط واحد، كان بإمكاننا أن نُنهي الشوط الأول ضد السودان بثلاثة أهداف على الأقل".