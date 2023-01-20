كشف الموسيقار حلمي بكر، آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية طارئة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «نقول الحمد لله دائمًا، العاملون في المستشفى قاموا بالواجب، وربنا يجيب الخير دائمًا».

وبسؤاله عما يطلبه في المرحلة الحالية، قال: «عاوز حب الناس ودعاءهم، ده أقوى شيء في الدنيا، إن الناس تدعي لي بالخير أحسن من ملايين الجنيهات».

وتوجه بالشكر إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ومجلس إدارة النقابة وحب الناس، معقبًا: «أشكر حتى اللي طلعوا قالوا رحمه الله، طب ما ربنا هيرحمنا كلنا».

وذكر أنه يرى بأن الإنسان عليه ألا يخاف من شيء، طالما يتحدث الحقيقة، مؤكدًا أنه يحب مصر جدًا، ورأى فيها الجيد وغير الجيد.

واستطرد: «أنا بحب بلدي أوي تربيت جواها وشفت الحلو والوحش، مفيش حاجة حلوة على طول أو وحشة على طول، الحياة تقلبات ومتطلبات، ولازم نعيش لما فيه الخير لينا».

وتعرض الموسيقار حلمي بكر، إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكان الموسيقار ضيفا على أحد البرامج، لكنه بعد الانتهاء من التصوير شعر بالتعب وعدم القدرة على الحركة، ما استدعى إجراء فحوص سريعة قبل أن يقرر الأطباء احتجازه بالمستشفى.