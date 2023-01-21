أزمة حراسة المرمى تربك النصر السعودي قبل لقاء الاتفاق

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، عن معاناة نادي النصر من أزمة في حراسة مرمى الفريق الأول قبل المباراة المرتقبة أمام الاتفاق غدا الأحد في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تشهد المشاركة الرسمية الأولى لكريستيانو رونالدو لاعب النصر في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت أن مصدرا خاصا كشف لها أن أمين بخاري ونواف العقيدي، الحارسين الثالث والرابع في النصر تعرضا لإصابات خلال مشاركتهما في المناورة التدريبية، أمس الجمعة، وانضما إلى الكولومبي دافيد أوسبينا، الحارس الأساسي، الذي يعاني من كسر في مرفق اليد ووليد عبد الله، الحارس الثاني، الذي يلازم العيادة الطبية لاستمرار معاناته من ألام في الركبة.

وأضاف المصدر "أصيب بخاري في عضلة الفخذ الضامة والأمامية، وأكدت الفحوصات المبدئية غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن أسبوعين، فيما شعر العقيدي بألام في الظهر، ويخضع الثنائي اليوم لأشعة طبية تحدد إصابتيهما بشكل دقيق، الأمر الذي جعل الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، يضطر إلى استدعاء حارسي درجة الشباب عبد العزيز العويرضي ومحمد العتيبي، للاستعانة بخدماتهما في التدريب اليوم، استعدادا لمواجهة الاتفاق غدا."

وتابع: "العويرضي والعتيبي منعا من المغادرة إلى الأحساء مع فريق درجة الشباب الذي سيواجه هجر اليوم السبت."

وكان الكولومبي دافيد أوسبينا قد خضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضي، في موضع إصابته التي تعرض لها في 14 يناير الجاري خلال المباراة أمام الشباب، وقد أعلن النصر عن غيابه لست مباريات.