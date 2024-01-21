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إيهاب فهمي: فتح متحف الفن أمام الجمهور يوميا.. وهدفنا توثيق التراث المصري

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
محمد شعبان
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 6:07 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 6:07 ص

قال الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن الدور الرئيسي للمركز يتمثل في توثيق التراث المصري الموسيقي والمسرحي، سواء على مستوى النصوص المكتوبة أو المصورة.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء السبت، إلى حرص المركز على استمرار إصدار مجلة المسرح إضافة إلى نشر الكتب، مشيرا إلى إطلاق المركز مشروع توثيق التراث المسرحي؛ للحفاظ على المسرحيات من الضياع باستخدام التوثيق والأرشفة.

كما أشار إلى تأريخ وتوثيق المركز ذكرى ميلاد قامات مصر الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك بهدف تعريف الأجيال الحالية بالعلامات البارزة في تاريخ الفن المصري.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى فتح متحف الفن - التابع للمركز القومي للمسرح- أمام الجمهور يوميا ابتداء من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، موضحا أن المتحف يضم العديد من المقتنيات الخاصة بالموسيقار سيد درويش، كما يعرض مقتنيات لعظماء الفن المصري في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأضاف أن المتحف يضم مقتنيات شخصية لكبار نجوم الفن والغناء مثل الموسيقار كامل الخلعي، والفنان حسين رياض، مشيرا إلى تزويد جمعية أبناء الفنانين المتحف بعديد المقتنيات الأخرى.

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