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معتصم سالم: انتقالي لـ الأهلي فشل لهذا السبب

محمد ثابت
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 2:38 ص

كشف معتصم سالم لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، سبب فشل انتقاله للأهلي، خلال تواجده في صفوف الدراويش في عام 2010.

وقال معتصم سالم، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إنه كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي ولكن الصفقة تعثرت في مراحلها النهائية.

وتابع معتصم سالم :" لقد اخترت اللعب بصفوف الأهلي في عام 2010 من منطلق الاستقرار،وقد تم إبلاغي بموعد التمرين مع الفريق ، والأمور كانت قد انتهت، بعد موافقة الإسماعيلي على بيعي".

أتم معتصم سالم:" للأسف الأهلي كانوا يريد قرار الاستغناء من إدارة الإسماعيلي مكتوبًا، فرفضت الإدارة، وهو ماتسبب في توقف الصفقة وأكملت بعدها مشواري مع الدراويش، ولم أندم على ذلك".


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