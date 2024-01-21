معتصم سالم: انتقالي لـ الأهلي فشل لهذا السبب

كشف معتصم سالم لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، سبب فشل انتقاله للأهلي، خلال تواجده في صفوف الدراويش في عام 2010.

وقال معتصم سالم، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إنه كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي ولكن الصفقة تعثرت في مراحلها النهائية.

وتابع معتصم سالم :" لقد اخترت اللعب بصفوف الأهلي في عام 2010 من منطلق الاستقرار،وقد تم إبلاغي بموعد التمرين مع الفريق ، والأمور كانت قد انتهت، بعد موافقة الإسماعيلي على بيعي".

أتم معتصم سالم:" للأسف الأهلي كانوا يريد قرار الاستغناء من إدارة الإسماعيلي مكتوبًا، فرفضت الإدارة، وهو ماتسبب في توقف الصفقة وأكملت بعدها مشواري مع الدراويش، ولم أندم على ذلك".