روسيا: نفوق القط «تويكس» بعدما ألقته محصلة خارج قطار في درجات حرارة متجمدة

اعتذرت شركة السكك الحديدية الروسية، بعدما قامت محصلة بأحد القطارات بإلقاء قط خارج قطار ركاب في درجات حرارة متجمدة.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه بعد عملية بحث طويلة من جانب المئات من المتطوعين، تم العثور على القط "تويكس" نافقا.

وأصدر مواطنون روس مصدومون عريضة على موقع "تشينج دوت اورج" لدعوة شركة السكك الحديدية الروسية إلى إقالة الموظفة. وبحلول منتصف اليوم الأحد، تم جمع أكثر من 300 ألف توقيع.

وقالت الشركة إن المحصلة ظنت أن القط تويكس كان قطا ضالا وصعد إلى عربة القطار خلال توقفه في مدينة كيروف، في حين أن مالك القط كان نائما.

وأعربت الشركة عن أسفها إزاء الواقعة، وقالت إنها ستقوم بتغيير الإجراءات. وأوضحت أنه من الآن فصاعدا، سيتم تسليم الحيوانات التي ليست بصحبة ملاكها على متن القطارات بشكل مباشر إلى موظفي المحطة، الذين سيقومون بالبحث عن ملاكها أو يضعونها في ملجأ للحيوانات.

ونبهت الشركة الركاب مجددا إلى أنه يجب نقل الحيوانات الأليفة في أقفاص في روسيا.