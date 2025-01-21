رئيس كوريا الجنوبية المعزول يصل المحكمة الدستورية لحضور محاكمة عزله

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وصل موكب يقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول إلى المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء بعد مغادرته مركز الاحتجاز في سول لحضور محاكمة عزله.

وانطلق الموكب من البوابة الأمامية لمركز الاحتجاز في أويوانج، جنوبي سول، في الساعة 12:48 ظهرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثالثة بشأن محاكمة العزل في الساعة الثانية ظهرا لمراجعة الأدلة المقدمة من الجمعية الوطنية (البرلمان) فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخصيا رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وفقا لوكالة يونهاب.