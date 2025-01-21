اجتماع جديد في الزمالك لبحث موقف زيزو من التجديد

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء من أجل بحث موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من تجديد عقده مع النادي.

وعادت المفاوضات بين زيزو وإدارة الزمالك بشأن التجديد لتعرف تعثراً مفاجئاً، بعدما كانت الأمور تسير بشكل إيجابي الأيام الماضية باتجاه حسم التوقيع الرسمي.

لكن بعض الخلافات حول بنود التعاقد بين الطرفين أعادت الأمور إلى نقطة عدم اتفاق، ليضطر المجلس لتحديد موعد جلسة عاجلة اليوم لبحث مقترحات والد اللاعب بشأن بنود التعاقد قبل الرد عليه بصفة نهائية وحسم الملف برمته.

يذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، علما بأن اللاعب قد تلقى عروضا خليجية في الفترة الأخيرة أبرزها من الاتفاق السعودي، والذي ذكرت تقارير صحفية أنه تراجع عن مساعيه للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مثلما طلب سابقاً، بسبب تباطؤ مسؤولي الزمالك في الرد على العرض.