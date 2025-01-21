أسواق السلع العالمية تقيم تداعيات قرارات ترامب

• النفط والبيتكون يتراجعان والذهب يواصل مكاسبه

• الرئيس الأميركي يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك في فبراير

تواصل أسواق السلع العالمية تقييم تداعيات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتخذها اليوم الثلاثاء، وسط انخفاض لأسعار النفط والبيتكوين مع مواصلة المعدن الأًصفر الارتفاع.

وانخفضت أسعار النفط اليوم، عقب إعلان ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتأجيل فرض رسوم جمركية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% لتصل إلى 79.16 دولار للبرميل تسليم شهر مارس. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بنحو 2% لتسجل 76.36 دولار للبرميل تسليم شهر فبراير.

وعلى مستوى المعدن الأصفر، فقد واصل الذهب الصعود في المعاملات الفورية بنسبة 0.60% إلى 2722 دولاراً للأونصة. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.50% لتصل إلى 2736 دولاراً.

إلى ذلك، هبطت العملات الرقمية وتراجعت عملة البيتكوين الأشهر عالميا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 5% لتصل إلى 103 آلاف دولار، بانخفاض عن ذروة سابقة بلغت 109241 دولاراً، وسط تقلبات متزايدة في أسواق العملات المشفرة حول تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ويتوقع المتداولون أن يصدر ترامب توجيهات مؤيدة للعملة المشفرة كجزء من سلسلة من الأوامر التنفيذية.

وتأثرت الأسواق المالية بتصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا. فقد تخلى مؤشر العقود الآجلة للأسهم الأميركية عن مكاسبه المبكرة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة. كما وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يهدف إلى مكافحة التضخم، متعهداً بتقديم "إغاثة طارئة للأسعار" تشمل قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والأجهزة المنزلية.

وفي إشارة مبكرة على التركيز المكثف على التجارة، صرّح الرئيس الأميركي أمس الإثنين بأن رسوماً جمركية قد تُفرض على المكسيك وكندا اعتباراً من أوائل فبراير المقبل.

وقال ترامب: "نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما يسمحان بعبور أعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود"، مشيراً إلى أن التاريخ المستهدف لتطبيق الرسوم سيكون "على ما أعتقد الأول من فبراير".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية بشأن كيفية وتوقيت فرض الرسوم. كما تضمنت أوامره المتعلقة بالتجارة عدم فرض رسوم جديدة.

وألمح الرئيس الأميركي إلى إمكانية فرض رسوم مشددة على الصين بسبب تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك". وكان ترامب قد أنقذ التطبيق من الإغلاق في الولايات المتحدة من خلال منح مهلة مؤقتة، ترتبط بشكل كبير بقيام مالكي التطبيق بإيجاد شريك أميركي. وفي حال عدم موافقة الصين، قال ترامب إنه قد يلجأ إلى الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط.

وقال ترامب إنه يمكن استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على الصين إذا عرقلت صفقة محتملة مع تطبيق "تيك توك". وقال: "إذا أردنا إبرام صفقة مع تيك توك وكانت صفقة جيدة ولم توافق عليها الصين، أعتقد أنهم سيوافقون في النهاية، لأننا سنفرض رسوماً جمركية على الصين. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكن بالتأكيد يمكننا ذلك".