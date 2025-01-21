عضو القومي لحقوق الإنسان: تعليق 120 دولة على ملف مصر في جنيف لا يخضنا

شددت الدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل منظمات المجتمعي باجتماعات جنيف، أن مصر أحرزت «تقدمًا كبيرًا جدًا في ملف الحريات»، وذلك قبل جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمصر، والمقرر انعقادها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 28 يناير.

وردت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»على طلب 120 دولة التعليق على ملف حقوق الإنسان المصري في مراجعة جنيف، قائلة: «120 دولة رقم لا يخضنا.. أي دولة يستعرض تقريرها تُسأل عددا كبيرا من الأسئلة».

وأشارت إلى أن مصر تأخذ نسبة كبيرة من أسئلة وتعليقات الدول تتجاوز أحيانا 75% بكل مرة يستعرض فيها تقريرها، مضيفة: «لا يخضنا أن 120 دولة تقدمت ولديها تساؤلات؛ لأنه الطبيعي الذي يحدث، مصر في كل مرات استعراض تقريرها تتلقى عددًا من الأسئلة والتعليقات».

ونوهت أن الوفد المصري والذي سيشارك في اجتماعات جنيف ضمن سيترأسه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لافتة أنه سيجري تنظيم فعاليات جانبية على هامش فترة انعقاد المراجعة من 28 إلى 31 يناير.

وأكدت أنه «لا توجد دولة لا يُسجل عليها أي ملاحظات في أي مكان في العالم؛ لكن مصر تقدمت خطوات كبيرة جدًا بملف الحريات كلنا نراها».