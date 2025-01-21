وزير الصحة الألماني ينتقد انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

انتقد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الانسحاب المزمع للولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال لاوترباخ اليوم الثلاثاء إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل ضربة قوية للمكافحة الدولية ضد الأزمات الصحية العالمية، مضيفا أنه بدون المساهمة الأمريكية، سيكون من الصعب للغاية مساعدة البلدان المتضررة من الأمراض المعدية أو الكوارث البيئية.

وأشار لاوترباخ إلى أن العديد من برامج مكافحة عواقب المجاعات والكوارث الطبيعية والحروب تُموَّل من خلال هذه الأموال، وقال: "حينها سيصبح مئات الآلاف من الناس معرضين للخطر، خاصة العديد من الأطفال".

وذكر لاوترباخ أن ألمانيا - باعتبارها شريكا قديما لمنظمة الصحة العالمية - تدرك مسؤوليتها، مضيفا أنها زادت من مساهماتها للمنظمة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمن الصحي العالمي يصب في مصلحة جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأمر ترامب مجددا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وقال في مرسوم إن المنظمة تفعالت بشكل سيئ مع جائحة كورونا وطالبت بمساهمات غير عادلة من الولايات المتحدة. وكان ترامب قد قدم مرسوم الانسحاب من المنظمة خلال ولايته الأولى في عام 2020، لكن خليفته جو بايدن أوقف ذلك في عام 2021 قبل أن يدخل حيز التنفيذ.