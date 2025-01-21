بروكسل: خروج أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ أمر مؤسف للغاية

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قال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ " تطور مؤسف للغاية".

وأضاف هويكسترا " على الرغم من هذا الأمر السلبي، نحن مستمرون في الالتزام بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين لمواجهة قضية التغير المناخي الملحة".

ويذكر أن ترامب قام بتوقيع أمر تنفيذي لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري عالميا.

وقال هويكسترا " العلم واضع للغاية: كل زيادة تدريجية في درجات الحرارة عالميا ستكون لها تكاليف باهظة اقتصاديا واجتماعيا ولكن أيضا بالنسبة لأرواح البشر".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن " اتفاقية باريس للمناخ مازالت أفضل أمل للبشرية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون اليوم إن الصين " قلقة" بشأن قرارات ترامب، مضيفا أن بكين سوف تعمل مع جميع الأطراف لمواجهة تحدي التغير المناخي.