الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مضادة ضد أمريكا

يبحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة في مواجهة الولايات المتحدة، في خضم القلق الذي أثارته سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائية بشأن جرينلاند.

ونظرا لكون الاتحاد تكتلا تجاريا في الأساس، يضم 27 دولة، فأن أغلب ما يمتلكه هو آليات مالية بشكل كبير، من فرض رسوم كبيرة على السلع الأمريكية إلى ما يطلق عليه "البازوكا التجارية " التي يطرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشير المصطلح إلى آلية مكافحة الإكراه الخاصة بالتكتل، التي يمكن أن يمكن بمقتضاها فرض عقوبات على الأفراد أو المؤسسات التي يتبين أنها تمارس ضغوطا غير مبررة على الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي تلك العقوبات إلى تكاليف بمليارات الدولارات على الشركات الأمريكية من خلال تقييد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ومنعها من المشاركة في العطاءات العامة التابعة للتكتل، وربما فرض قيود على الاستثمار المباشر الأجنبي والحد من استيرات وتصدير السلع والخدمات .

وحتى الآن، لا يوجد دعم كبير داخل الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الآلية، باستثناء فرنسا.

ولفت ماكرون أمام منتدى دافوس، أمس الثلاثاء، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها الولايات المتحدة قد تجبر الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية مكافحة الإكراه، أول مرة.