رئيس اتحاد الكرة: نحسم في مارس ملف مشاركة صلاح بدورة طوكيو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شئون اتحاد الكرة، موعد حسم انضمام محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي إلي المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten": "الموضوع لم يتم البت فيه حتى الآن، والرغبة متواجدة من الكل، سيكون هناك تجمع لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل وصلاح سيكون متواجدا وسيتم حسم هذا الأمر".

وفي سياق آخر، أكد رئيس اتحاد الكرة، أنه بعد انتهاء مباراة الزمالك والترجي التونسي بربع ساعة قدم التهئنة للفارس الأبيض على الموقع الرسمي بفوزه بالسوبر الإفريقي، مضيفا: "نحن نفهم في الأصول ولا نفعل غيرها".

وكان الزمالك حقق الفوز علي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتوج بلقب السوبر الإفريقي.