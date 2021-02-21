تحديث الصناعة يجتمع لعرض خطة مشاركة المركز في مبادرة حياة كريمة

عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، محمد عبدالكريم، ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ وذلك لاستعراض ملامح مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير القرى الأكثر فقرًا في مختلف المحافظات لتشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزًا على مستوى 20 محافظة.

وناقش عبدالكريم، خلال الندوة توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المصريين في عدد كبير من القرى على مستوى محافظات مصر.

وأشار المهندس محمد عبدالكريم، إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تجميع الأماكن الحكومية في مكان موحد لخدمة أهالي القري وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة داخل كل وحدة محلية تقوم على الموارد المتاحة بالقرية.

وتحدث عن الدور الذي سيقوم به المركز عبر فروعه الـ15 المتواجدة بالمحافظات المختلفة في البدء في حصر المصانع في الصناعات المختلفة، استعدادا للمشاركة بالمبادرة، ودراسة مايمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

وأكد عبدالكريم، على التوجه الرئاسي بأن تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، حيث سيعمل المركز على التواصل مع مختلف المصانع لتحديد حجم الطاقات الإنتاجية الحالية لحين تحديد الكميات المطلوبة، وهناك تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات الخاصه بهذا المشروع القومي الكبير والذي يعتبر داعم للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.