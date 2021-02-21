الأعلى للإعلام يطالب البرامج الرياضية بالبعد عن إثارة الفتنة بين جماهير الكرة

شدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة.

وقال المجلس في بيان له، أن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية ويفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي.

وأكد المجلس أن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية: نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو إجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

وعدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط

والتزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية، وتجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع، واحترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.