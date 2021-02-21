تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش حلوان لـ29 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش حلوان»، إلى جلسة 29 مارس المقبل؛ لإعلان المتهمين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد «داعش»، واستهداف مؤسسات الدولة.

وضمت القضية 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، الذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.